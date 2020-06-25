Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и уже несколько дней лежит в больнице. Видео из палаты она поделилась в своём Instagram-аккаунте.

Собчак сообщила подписчикам, что неудачно упала. Это привело к перелому носа и сотрясения мозга. В больнице Ксении сделали операцию.

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Телеведущая поблагодарила врачей за то, что не «сливали» информацию о её госпитализации и профессионально провели хирургические манипуляции.