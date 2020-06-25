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Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и уже несколько дней лежит в больнице. Видео из палаты она поделилась в своём Instagram-аккаунте.

Собчак сообщила подписчикам, что неудачно упала. Это привело к перелому носа и сотрясения мозга. В больнице Ксении сделали операцию.

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Телеведущая поблагодарила врачей за то, что не «сливали» информацию о её госпитализации и профессионально провели хирургические манипуляции.

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Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мой новый фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сейчас. Всем спасибо! И да,мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!❤️ Ссылка в профиле.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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