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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 21:38 | Просмотров:

Кроссовер сбил женщину с коляской в Калуге

17 мая в Калуге произошло столкновение двух машин, а затем кроссовер наехал на женщину с коляской. ДТП и наезд произошли около 10 часов утра на регулируемом пересечении Телевизионной и Безымянной улиц.

Автомобилист, управляя легковушкой Nissan Tiida, решил завершить проезд перекрестка и влетел в ехавший впереди кроссовер Renault Duster. После столкновения французский паркетник наехал на переходившую дорожное полотно с коляской женщину. Отметим, что мама с ребенком пересекала проезжую часть на зеленый свет. В социальных сетях размещен видеоролик, на котором записан момент ДТП и наезда.

В результате наезда кроссовера женщина и коляска упали. Ребенка 2018-го года рождения срочно доставили в больницу. После оказания медпомощи малыша отпустили домой. Взрослые травм не получили. По факту ЧП проводится проверка, сообщает Калуга Поиск.

Фото: скриншот из видео

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