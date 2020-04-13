Красноярец избил свою собаку из-за «коронавируса»

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Житель Красноярска избил своего пса, мотивировав свой поступок помутнением рассудка из-за ситуации в стране и в мире. Об этом пишет портал «АИФ».

Инцидент произошел в лифте дома по ул. Петра Подзолкова. Сообщается, что собака сходила в туалет в помещении, после чего разъяренный хозяин вытащил ее на лестничную площадку и несколько раз ударил ногой.

При этом мужчина попытался объяснить свой поступок, сообщает издание Дела.ru.

«Я не знаю, как это объяснить, было помутнение рассудка на фоне общей ситуации в стране, в мире, которое повлекло такую реакцию на поступок собаки… Простите», – заявил он.

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