Коми: Известную журналистку подозревают в смерти мужа

Знаменитый бард Александр Виноградов умер 3 мая текущего года. Его жену – Марину Щербинину, которая долгое время была корреспондентом одного из изданий в столице Коми, – подозревают в смерти мужчины.

Адвокат журналистки рассказал, что ЧП, после которого Александр угодил в медучреждение, случился ночью с 28 на 29 апреля этого года. Виноградов употреблял спиртное с приятелями в одной из квартир малосемейки, где он жил с супругой. Известно, что 61-летнему мужчине было трудно передвигаться из-за хронического недуга. В ту ночь бард пришел домой в состоянии приличного опьянения, затем он отправился выгуливать собак. Когда Александр вернулся домой, он уснул. Во время сна мужчина сильно храпел, и жена нанесла по его лицу несколько ударов, чтобы привести мужа в чувство. Однако под утро Виноградов почувствовал себя плохо, после чего его госпитализировали врачи скорой.

3 мая мужчина умер в больнице. Через 5 дней сотрудники полиции возбудили уголовное дело в связи с нанесением тяжких телесных повреждений, которое повлекло смерть по неосторожности. По мнению адвоката Марины Щербининой, стражи порядка могут предъявить обвинение его подопечной, однако пока это не произошло. Сейчас журналистке запретили покидать Сыктывкар. Расследование продолжается, сообщает ИА Невские новости.

Фото из открытых источников