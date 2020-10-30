Казанец затащил случайную девушку в котельную и изнасиловал

Арестован 29-летний житель Казани, которого задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Об этом пишет портал «KazanFirst».

Инцидент произошел в Приволжском районе города. По предварительной версии, 20-летняя девушка шла на остановку. В это время к ней сзади подошел мужчина, приставил к горлу нож, и потребовал пройти с ним.

Несчастная согласилась, так как испугалась за свою жизнь. Незнакомец завел ее в заброшенную котельную и надругался.

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В его отношении было возбуждено дело по части 2 статьи 132 УК РФ. В июле он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.