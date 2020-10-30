Пятница, 30 октября, 2020
4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Казанец затащил случайную девушку в котельную и изнасиловал

Никита Брыкин

Арестован 29-летний житель Казани, которого задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Об этом пишет портал «KazanFirst».

Инцидент произошел в Приволжском районе города. По предварительной версии, 20-летняя девушка шла на остановку. В это время к ней сзади подошел мужчина, приставил к горлу нож, и потребовал пройти с ним.

Несчастная согласилась, так как испугалась за свою жизнь. Незнакомец завел ее в заброшенную котельную и надругался.

реклама

В его отношении было возбуждено дело по части 2 статьи 132 УК РФ. В июле он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Митрополит Марк рассказал об опасности социальных сетей

Видео
Тем, кто не может контролировать своё поведение в интернете и попадает в определённую зависимость, Марк рекомендует отказаться от соцсетей.
Узнать больше

У цирка в Рязани появился пешеходный переход

Новости Рязани
В данной ситуации, при плотном потоке машин – это самый удобный вариант для организации безопасного движения, – написала пользовательница ВК.
Узнать больше

Елена Сорокина посетила «Уголок счастья» в Мервино

Администрация
Проект «Уголок счастья» реализуется на улице Советской в рамках местных инициатив. Там делают площадку, на которой можно будет проводить досуговые мероприятия.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

За день госпитализировано более 60 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
На 18 часов 29 октября в лечебных учреждениях Рязани и области находится 426 человек, в том числе 6 детей.
Узнать больше

Мэрия рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО

Новости Рязани
Напомним, ранее мэрия предложила жителям Рязани выбрать зону, где будет размещено кафе. На выбор было предложено 7 мест.
Узнать больше

Любимов напомнил об ответственности за несоблюдение масочного режима

Коронавирус
Глава региона обратился к представителям силовых структур с просьбой оказать содействие в осуществлении контроля за соблюдением масочного режима.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прямо в яблочко: как мошенники наживаются на любителях новых айфонов

Акценты
Вы же помните, что мошенники всегда на шаг впереди? Ко всем важным для общества датам и праздникам они начинают готовиться еще раньше,...
Узнать больше

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+