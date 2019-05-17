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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 06:44 | Просмотров:

КамАЗ сбил насмерть автомобилиста в Татарстане

Смертельное ДТП случилось на одной из дорог Татарстана. В результате наезда грузового автомобиля погиб владелец легковушки.

Наезд был совершен в 11:38 на 96-м километре автодороги Казань – Оренбург в Чистопольском районе республики. При разъезде со встречным автомобилем 34-летний шофер грузовика марки КамАЗ наехал на стоявшего на обочине 35-летнего мужчину. Установлено, что пострадавший стоял около водительской двери своей Лады, которую он припарковал с нарушением ПДД не на обочине дороги, а заняв частично часть полосы для движения авто.

В результате наезда грузового автомобиля 35-летний автомобилист получил травмы и был срочно доставлен в медучреждение. Там он умер. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Татар-Информ.

Фото из открытых источников

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