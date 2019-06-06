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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 08:14 | Просмотров:

КамАЗ перевернулся на развязке в Иркутске

5 июня в Иркутске перевернулся грузовик КамАЗ. ДТП случилось примерно в 18:30 на развязке Академического моста.

Шофер грузового автомобиля рассказал, что причиной серьезной аварии стал маневр водителя одной из легковушек. По мнению водителя КамАЗа, автомобилист на легковом авто подрезал его. Чтобы уйти от столкновения, рулевой большегруза резко дернул руль в сторону, это и спровоцировало переворот многотонной машины.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что у водителя КамАЗа имеется ЧМТ, а также большое количество порезов кожи и ушибов мягких тканей. С данными травмами мужчина был срочно доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Байкал24.

Фото: Байкал24

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