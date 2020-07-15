Калужский священник-педофил скончался

В возрасте 44 года ушел из жизни священник Калужской митрополии, которого приговорили к пяти годам колонии строго режима за педофилию. Об этом пишет газета «МК».

Информацией о кончине священнослужителя поделился диакон Андрей Кураев. Отмечается, в колонии он так и не отсидел ни дня.

Отец Никон, в миру Сергей Харьков, был признан судом виновным в совращении мальчиков церковной школы.

По информации из различных источников, из-за проблем со здоровьем Харьков находился под домашним арестом.