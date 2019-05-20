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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 15:27 | Просмотров:

Калужанин убил знакомую и пять дней пил в квартире с трупом




В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего жителя Ферзиковского района. Мужчину обвиняют в убийстве и попытке угнать автомобиль. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

В ходе следствия было установлено, что преступление мужчина совершил в конце января 2019 года. Он пригласил в гости двоюродную сестру бывшей жены, с которой до этого не раз вместе выпивал. В этот они также выпили, после чего мужчина обнаружил, что у него из куртки пропали деньги. Заподозрив в краже гостью, он несколько раз ударил её ножом в шею. От полученных ран женщина умерла.

После этого подозреваемый пытался угнать из гаража машину отца, предположительно, чтобы вывезти труп, но не смог завести двигатель. В течение следующих дней мужчина пил у себя дома. Тело убитой женщины в ванной обнаружили родственники, пришедшие в начале февраля проверить, почему мужчина не отвечает на звонки.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Родственники рассказали, что он становится буйным после употребления спиртного. Последние три года мужчина состоял на учёте в связи с алкогольной зависимостью.

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