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Калининградку будут судить за изнасилование женщины

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26-летнюю жительницу Калининграда будут судить за надругательство над женщиной. Жуткий инцидент произошёл в январе этого года.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, женщина выпивала со своим мужем и их приятелем на съёмной квартире. В какой-то момент к их товарищу приехала бывшая возлюбленная. Она хотела поговорить с мужчиной.

После застолья мужчины уснули, а злоумышленница надругалась над гостей. По версии следствия, таким образом она попыталась удовлетворить свои сексуальные потребности.

В отношении насильницы возбудили уголовное дело. Она признала свою вину, дала показания и подтвердила их в рамках следственного эксперимента.

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