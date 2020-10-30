Извращенец надругался над 10-летней девочкой в Ульяновской области

Правоохранительные органы задержали молодого человека в Ульяновской области, совершил ужасное преступление, пишет портал «УлПравда».

Сообщается, что мужчина надругался над 10-летней девочкой. Инцидент произошел в лифте многоквартирного дома на проспекте Ленина. Педофил снял перед крошкой нижнее белье. После случившегося девочка выбежала на улицу. Ее заметили прохожие. Они вызвали полицию и скорую.

Пострадавшая девочка госпитализирована. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

реклама

Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ).