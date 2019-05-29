Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 29 мая 2019 15:36 | Просмотров:

Из желудка 16-летней девушки удалили огромный ком волос


В Томске врачи местной больницы скорой помощи №2 удалили из желудка 16-летней девушки почти полкило волос. Об этом сообщил сайт Минздрава Томской области.

Девочка жевала свои волосы с шести лет, за это время в её желудке образовался огромный ком (трихобезоар). Он занимал 80% желудка пациентки. Если бы он продолжал расти, у девочки могла бы образоваться полная непроходимость желудочно-кишечного тракта. Было принято решение незамедлительно провести операцию.

Чтобы удалить волосы, хирургам пришлось разрезать живот, а затем и желудок девушки. Другого способа достать волосы не было. Сейчас пациентка идёт на поправку, но затем ей также потребуется помощь психиатра, который должен быть найти способ отучить её жевать волосы.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.4K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
4.2K
27 мая 14:29

Можно ли получать ежемесячные выплаты из материнского капитала? 
3.7K
27 мая 17:44

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского приборного завода Александр Червяков
3.7K
27 мая 08:34

Названа средняя зарплата отоларинголога в Рязани
1.5K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.1K
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
823
27 мая 09:37

В Рязани открылся новый офис компании «Автозащита»
715
29 мая 08:45

В Рязани активисты собираются закопать канал от озера Дикой утки
712
27 мая 10:38

Рязанец через суд заставил страховщиков оплатить ущерб от ДТП в полном размере
657
27 мая 10:24

Активисты ОНФ снова зафиксировали многочисленные недостатки капитального ремонта жилых домов в Рязани
Вверх