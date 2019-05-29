Из желудка 16-летней девушки удалили огромный ком волос



В Томске врачи местной больницы скорой помощи №2 удалили из желудка 16-летней девушки почти полкило волос. Об этом сообщил сайт Минздрава Томской области.

Девочка жевала свои волосы с шести лет, за это время в её желудке образовался огромный ком (трихобезоар). Он занимал 80% желудка пациентки. Если бы он продолжал расти, у девочки могла бы образоваться полная непроходимость желудочно-кишечного тракта. Было принято решение незамедлительно провести операцию.

Чтобы удалить волосы, хирургам пришлось разрезать живот, а затем и желудок девушки. Другого способа достать волосы не было. Сейчас пациентка идёт на поправку, но затем ей также потребуется помощь психиатра, который должен быть найти способ отучить её жевать волосы.