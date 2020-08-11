Исполнительница хита «Ягода-Малина» впала в кому

В правоохранительных органах рассказали газете «МК» подробности госпитализации известной певицы Валентины Легкоступовой.

Сообщается, что 7 августа родственники поместили 54-летнюю женщину в наркологическую клинику. Ранее она с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистка проживала в квартире со своим мужем Юрием.

Родные приехали в дом и обнаружили страшную картину. В комнате царил бардак, а сама певица пребывала в состоянии алкогольного опьянения. На теле были видны многочисленные синяки. Вскоре ее доставили в больницу. Состоянии певицы ухудшалось, она впала в кому.

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Легкоступову экстренно прооперировали — сделали трепанацию черепа и откачали огромную гематому. Врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.

В квартире помимо Легкоступовой был обнаружен ее супруг. Он тоже был пьян и вместе с женой отправился в клинику. Однако позднее мужчина сбежал оттуда. Сейчас его местонахождение неизвестно.