Иностранец поджег, зарезал и залил бетоном россиянина под Владимиром

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего иностранца, который подозревается в убийстве жителя Владимирской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в сентябре. По версии следствия, трое мужчин устроили застолье. В какой-то момент хозяин поссорился с 44-летним собутыльником. В разгар конфликта злоумышленник схватил канистру, облил знакомого бензином и поджег.

Другой гость сумел потушить жертву, но преступник не угомонился. Он взял нож и нанес удар в живот. От полученных травм потерпевший скончался.

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Агрессивный хозяин принялся угрожать второму собутыльнику и заставил его помочь спрятать тело. В итоге покойника закопали на приусадебном участке и залили бетоном.

Обвиняемого заключили под стражу, однако тот своей вины не признает.