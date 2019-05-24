Иномарка загорелась после столкновения с фурой под Калугой

24 мая, в пятницу, на трассе А-130 случилось серьезное столкновение легковушки и грузовика. Авария произошла примерно в 16:45 на 91 километре дороги.

Участниками аварии стали Kia Rio XLine и грузовой автомобиль марки DAF. После удара о фуру корейская легковушка вспыхнула. Сообщается, что в результате ДТП пострадали люди. Количество потерпевших уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи. Теперь по факту случившегося проводится проверка, сообщает МК Калуга.

Фото: МЧС по Калужской области