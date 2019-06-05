Иномарка сбила лося под Костромой: последствия печальны

Лось погиб на трассе Кострома – Нерехта. Животное столкнулось с иномаркой 4 июня примерно в 22:00.

Известно, что ДТП случилось на 14 километре автодороги. В Костромском районе 32 – летний мужчина, управляя черным Mitsubishi Lanser Х совершил наезд на лося. После столкновения с диким животным японский седан оказался в левом кювете. Машина получила серьезные механические повреждения.

В ходе происшествия водитель иномарки получил различные травмы, которые были зафиксированы медиками. Также мужчине было назначено амбулаторное лечение. По факту ЧП проводится проверка, сообщает Ко44 .

Фото: Ко44