Голый мужчин разгуливал по улицам Смоленска

16 мая жители Смоленска стали свидетелями необычных прогулок местного жителя. Мужчина вышел на улицу без одежды и даже дошёл в таком виде до магазина.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл в Ленинском районе. Голый мужчина вышел из подъезда, сделал покупки в соседнем магазине и вернулся обратно.
Причем в магазине местный житель пробыл около 5 минут. Неприятно удивлённые покупатели пытались прогнать эксгибициониста, но у них это не получилось. По всей видимости, мужчина был под воздействием каких-то веществ, пишет Readovka67.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram