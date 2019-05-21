Глава ульяновской фермы застрелил тракториста и сжег труп

В Ульяновском регионе будет осужден глава местной фермы. Мужчина, по версии следователей, расправился с трактористом. Теперь ему грозит серьезное наказание – до 15 лет тюрьмы.

Жестокое убийство было совершено 24 октября минувшего года. В тот день неподалеку от села Семеновка Ульяновского района региона застрелили 52-летнего тракториста. Мужчина получил пулю в область живота из охотничьего ружья 16 калибра. После этого труп шофера подожгли. Обгоревшие останки человека были обнаружены во время тушения полыхавшего в поле трактора.

Согласно мнению следователей, с 52-летним мужчиной расправился глава фермы. Причиной для убийства стал конфликт между сельчанами. Из-за этого обвиняемый сперва выстрелил в оппонента из ружья, а затем бросил его труп под трактор и поджег. Орудие убийства мужчина выкинул в реку, сообщает МК Ульяновск.

Фото: СУ СКР по Ульяновской области