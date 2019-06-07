Эксперты рассказала, как защитить кожу в жару

Врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова поделилась советами по защите кожи в жару.

Эксперт рекомендует ежедневно использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты.

Как пишет РИА «Новости» , при правильном уходе за кожей продолжительное пребывание на солнце не принесет значительного вреда. Этому способствует очищение, тонизирование использование скрабов и пилингов, а также применение солнцезащитного крема.