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Новости мираПроисшествия

Экс-судье на 14 лет отсрочили наказание за ДТП с двумя погибшими пешеходами

Никита Брыкин

Волгоградский областной суд отсрочил наказание за смертельное ДТП экс-судье Татьяне Рыжих на 14 лет, пишет портал «Городские вести».

В 2015 году на разделительной полосе дороги в Городищенском районе области женщина сбила насмерть двух братьев – Василия и Виктора Егоровых, а затем скрылась с места аварии.

В интересах новорожденного младенца, родившегося 23 сентября и нуждающегося в надлежащем уходе, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства об отсрочке отбывания наказания осужденной. Отбывать 4 года в колонии экс-судья будет через 14 лет. Она успеет воспитать сына и несовершеннолетнюю дочь.

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Первоначально приговор Рыжих был вынесен еще 5 августа 2019 года. Однако экс-судье вовремя не вручили предписание о самостоятельном следовании к месту отбывания наказания. Это дало женщине время на то, чтобы забеременеть и начать посещать медицинские учреждения в связи с постановкой на учет по беременности. И таким образом изменило приговор, дало отсрочку.

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