Экс-главбух присвоила свыше 2 млн рублей в Удмуртии

43-летняя женщина, проживающая в Воткинске (Удмуртская республика) стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что, начиная с марта 2017 по декабрь прошлого года, женщина, работая главным бухгалтером в одной из воткинских муниципальных казенных организаций, незаконно увеличила зарплату работникам учреждения. При этом излишки от начислений женщина оставляла себе, присвоив более 2 миллионов рублей. Накопленные средства были потрачены обвиняемой по личному усмотрению.

Во время расследования уголовного дела по факту мошенничества обвиняемая признала свою вину в совершении аферы. Теперь земельный участок и счета в банке женщины арестованы. Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщает КП Ижевск.

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