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Экс-депутат, рассказывавшая о коррупции в Ростове, найдена мертвой

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В Ростове-на-Дону нашли мертвой бывшего депутата Заксобрания области Наталью Кравченко. Журналист Сергей Резник раскрыл газете «Московский Комсомолец» свою версию событий.

Сообщается, что незадолго до гибели 60-летняя Кравченко записала ролики о коррупции в Ростовской области и контрабанде драгоценностей для высокопоставленных чиновников. По словам Резника, женщину «казнили». Собеседники газеты утверждают, что накануне бывший депутат получала угрозы.

«Конфликтов у нее было много. Накануне она сообщала, что ее собаку отравили. Угрозы поступали и ее сыну», – заявляет Резник.

Известно, что женщина была ранее осуждена за контрабанду алмазов. Причина ее смерти не сообщается. По словам пресс-секретаря СК по Ростовской области, смерть Кравченко не носит признаков криминального характера. По одной из версии, у женщины не выдержало сердце.

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