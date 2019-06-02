Екатеринбург: 5 человек пострадали в ДТП с участием автомобиля ДПС

Ранним утром 2 июня в Екатеринбурге случилось серьезное ДТП. В результате столкновения двух легковушек травмировались 5 человек.

Авария произошла около 04:45 на перекрестке улиц Объездной и Амундсена. Патрульный автомобиль ГИБДД Лада Гранта столкнулся с иномаркой Honda. После столкновения японская машина отлетела на 10 метров от пересечения улиц. ВАЗ оказался в 25-ти метрах от перекрестка и влетел в ограждение.

В результате ЧП травмированными оказались 5 человек. Двое из них – сотрудники ДПС. В «японце» травмы получили три человека. Согласно предварительному диагнозу, водитель патрульного авто получил перелом ноги, сообщают Вечерние ведомости .

Фото: Е1