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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 07:31 | Просмотров:

Две девушки подрались в такси в Барнауле

Ночью 23 мая две девушки устроили драку в такси. Оскорблять друг друга представительницы прекрасного пола начали еще в салоне автомашины.

Как только перевозчик остановил автомобиль, девушки оказались на улице и стали выяснять отношения на асфальте. В первую очередь, у двух разбиравшихся жительниц Горно-Алтайска пострадали волосы: каждая из участниц драки пыталась выдрать их у соперницы.

По информации пользователей соцсетей, мужчины, видевшие драку, с большим трудом смогли остановить ее. На месте ЧП работали сотрудники МВД. Подробности уточняются, сообщает Алтайская правда.

Фото: Алтайская правда

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