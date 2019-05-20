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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 09:10 | Просмотров:

Два человека погибли в ДТП на трассе М2-«Крым» в Подмосковье

20 мая в Московской области случилось смертельное ДТП. Сообщается, что на 33-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» столкнулись 4 машины.
В результате происшествия погибли два человека. Еще один человек получил травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства случившегося уточняются. По факту ДТП начата проверка, сообщает ИТАР ТАСС.
Фото из открытых источников

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