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Новости мира Происшествия 26 мая 2019 09:16 | Просмотров:

ДТП под Екатеринбургом унесла жизнь женщины

В пятницу, 25 мая, на трассе между населенными пунктами «Арти – Большие Карзи» под Екатеринбургом произошла авария со смертельным исходом.

Сообщается, что 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» при обгоне выехал на встречную полосу. В результате он врезался в машину «Лада Веста». В результате случившегося погибла 47-летняя пассажирка первого авто. Еще три человека пострадали, пишет портал «Регион Online».

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и госпитализировали пострадавших. В настоящее время устанавливаются детали ДТП.

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