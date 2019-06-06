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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 15:12 | Просмотров:

Девочка-подросток погибла во время купания в ванне




В городе Лакинске Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Труп девочки утром 27 мая обнаружила её старшая сестра, обеспокоенная тем, что школьница слишком долго не выходит из ванной комнаты. Выяснилось, что девочка умерла от отравления угарным газом, когда находилась в ванне.

Оказалось, что родители девочки самовольно установили в ванной комнате проточный водонагреватель. Для этой работы они наняли человека, которого нашли по объявлению, не убедившись в его компетенции. В итоге работник установил нагреватель так, что отработанный газ попадал внутрь помещения. Из-за него и погибла юная школьница.

В ходе дальнейшего расследования будут проверены все версии случившегося.

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