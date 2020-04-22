Детский врач ответит за смерть ребенка в Калининграде

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Перед судом в Калининграде предстанет детский врач-нейрохирург по делу о смерти 15-летней пациентки. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По версии следствия, врач преждевременно выписал девочку из больницы. Кроме того, он порекомендовал доставить пациентку в психиатрическую клинику, где она потеряла сознание и скончалась.

По мнению экспертов, причиной смерти ребенка стало ненадлежащее оказание медицинской помощи врачом-нейрохирургом. При этом он подделал подпись заведующего отделением, подписав за него эпикриз.

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