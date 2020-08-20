Чиновника жестоко избили палкой в Тверской области

На главу Оленинского района Олега Дубова прямо в его кабинете напал оппозиционно настроенный мужчина с палкой, пишет «КП».

Инцидент произошел 19 августа. По предварительной информации, злоумышленник ворвался в кабинет главы района и, ругаясь матом, начал его избивать. Дубов пытался защищаться при помощи стула, однако получил сотрясение мозга.

Выяснилось, что в результате этого дикого инцидента также пострадала дежурившая на вахте в администрации пожилая женщина.

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Дубов рассказал, что личность нападавшего установлена, этот мужчина задержан полицией, возбуждено уголовное дело.