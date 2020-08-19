Чиновника избили палкой в Тверской области

В Оленинском районе Тверской области произошло нападение на главу муниципалитета Олега Дубова, в ходе инцидента также пострадала его заместитель Мария Осипова. Об этом пишет портал «Afanasy.biz».

Все произошло 19 августа. По предварительной версии, местный житель ворвался в кабинет главы района с палкой и несколько раз ударил ей чиновника. Пытавшуюся препятствовать происходящему женщину злоумышленник таскал за волосы.

В ходе драки мужчина нецензурно ругался и угрожал расправой. Дубов отметил, что подал заявление в полицию, нападавший задержан.