Человек погиб при пожаре в садоводстве в Ленобласти

20 мая во Всеволожском районе Ленобласти загорелся одноэтажный жилой дом. Пожар случился на территории садоводства «Автомобилист».

Пожарным стало известно о ЧП примерно в 21:35. На место происшествия оправились 8 специалистов, использовав 2 единицы техники. За час спасатели ликвидировали возгорание, распространившееся на 72 кв.м.

После осмотра помещений дома в одном из них был найден обгоревший труп человека. Личность погибшего неизвестна. Ведется процесс установления личности, сообщает Газета СПб.

Фото из открытых источников