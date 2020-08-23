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Новости мираПроисшествия

Бывшая секс-работница рассказала, как сутенер держал в страхе девушек на Урале

Никита Брыкин

Девушка, которая несколько лет работала на обвиняемого в организации проституции Александра Колосова из Екатеринбурга, рассказала, что не раз была свидетелем жестокого обращения с работницами сферы интимных услуг. Братьев Колосовых обвиняют в разбоях, грабежах, организации проституции и присвоении чужих активов, пишет портал «E1.ru».

Женщина призналась, что боится за свою жизнь. По ее словам, злоумышленники наказывали девушек, которые пытались уйти из фирмы или не выходили на работу. Саму героиню Александр избивал и угрожал убить.

«Одну девочку избил, потом в лес вывез и волосы облил смолой, ей пришлось наголо подстричься», — рассказала собеседница.

После задержания банды в марте этого года девушки дали свои показания против братьев Колосовых. Их признали потерпевшими, однако теперь они боятся, что при выборе меры пресечения Александра могут отпустить под домашний арест.

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Лидеров банды сутенеров Александра и Андрея Колосовых задержали ночью 19 марта во время полицейской спецоперации. Колосовы должны были находиться в СИЗО до 31 августа.

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