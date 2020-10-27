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Новости мираПроисшествия

Бомж изнасиловал 14-летнюю девочку и вернулся, чтобы повторить

Никита Брыкин

Полиция Владивостока задержала 31-летнего бездомного Романа Ящука, которого подозревают в изнасиловании. Об этом пишет «Readovka».

Сообщается, что пару дней назад в полицию обратилась местная жительница и заявила о нападении на ее дочь. По словам женщины, преступник пробрался ночью в их частный дом с целью ограбления. В тот день в доме находилась только 14-летняя девочка.

Злоумышленник забрал ценные вещи, после чего изнасиловал ребенка, угрожая ей расправой в случае сопротивления.

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Бомж решил вернуться на место преступления, чтобы повторно надругаться над школьницей и унести из дома что-нибудь еще. Мать в этот раз была дома. Она выбежала навстречу преступнику и несколько раз ударила его молотком. После чего сразу же вызвала полицию.

Четыре года назад мужчина уже отбывал срок за попытку убийства и ограбление несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.

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