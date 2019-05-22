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Новости мира Происшествия 22 мая 2019 15:03 | Просмотров:

Бизнесмена в Чите оштрафовали за фейковые «Gucci»

В Чите предприниматель занимался продажей контрафактных товаров. Деятельностью мужчины заинтересовалась Восточно-сибирская транспортная региональная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель продавал поддельную товарную продукцию – на одежде были знаки Gucci», «Columbia», «Philipp Plein», «Reebok». По результатам экспертизы, вещи признали контрафактными.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности ч.2 ст.14.10 КоАП РФ. Контрафактные товары на сумму 84 000 рублей изъяли. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 50 000 рублей.

 

 

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