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Бизнесмен силой выкрал грудного ребенка у матери – СМИ

Никита Брыкин

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В Москве совладелец нефтяной компании выкрал своего грудного ребенка у бывшей возлюбленной. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, который опубликовал видео с места случившегося.

Сообщается, что мужчина с группой поддержки напал на женщину во дворе многоэтажки, выхватил ребенка из рук матери и попытался скрыться на элитной иномарке. При этом за рулем был его приятель с оружием.

«Я вас кончу!», – крикнул в какой-то момент мужчина.

По словам матери ребенка, она сбежала от сожителя, когда он, буду пьяным, начал дебоширить. Бизнесмен угрожал бывшей возлюбленной, требовал вернуться домой вместе с дочерью. Так и не дождавшись, решил забрать ребенка сам. Подробности уточняются.

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