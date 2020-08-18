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Новости мираПроисшествия

Белорусский рабочий показал Соловьеву половой орган

Иван Федоров

Белорусский рабочий, трудящийся на заводе БелАЗ, показал известному российскому ведущем Владимиру Соловьеву половой орган в прямом эфире YouTube-канале.

В ходе трансляции Соловьев сказал, что с ним на связи находится белорусский рабочий. Затем он обратился к собеседнику и спросил, как дела.

«Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — начал расспрашивать рабочего Соловьев.

В ответ работник белорусского завода ответил, что сейчас расскажет. Затем он перевёл камеру к половому органу, который продемонстрировал на весь экран. После этого связь прервалась.

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Соловьев с юмором отнесся к ситуации, заявив, что «у «БелАЗа побольше». Затем он пошутил, почему гениталии не выкрасили в бело-красный цвет, сообщает Вечерняя Казань.

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