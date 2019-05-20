Белорус напал на храм Рождества в Ленобласти

19 мая в Киришах Ленобласти белорус совершил акт хулиганства. Мужчина напал на церковь на улице Строителей примерно в 6 часов вечера.

Сообщается, что 46-летний гражданин Беларуси с деревянной палкой в руках выбил два стекла на окнах храма Рождества Пресвятой Богородицы. Также злоумышленник нанес повреждения входной двери церкви. О ЧП правоохранителям стало известно от настоятеля храма.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали иностранца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причины поведения белоруса выясняются, сообщает Конкретно.ру.

Фото из открытых источников