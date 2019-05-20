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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 09:18 | Просмотров:

Белорус напал на храм Рождества в Ленобласти

19 мая в Киришах Ленобласти белорус совершил акт хулиганства. Мужчина напал на церковь на улице Строителей примерно в 6 часов вечера.
Сообщается, что 46-летний гражданин Беларуси с деревянной палкой в руках выбил два стекла на окнах храма Рождества Пресвятой Богородицы. Также злоумышленник нанес повреждения входной двери церкви. О ЧП правоохранителям стало известно от настоятеля храма.
Стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали иностранца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причины поведения белоруса выясняются, сообщает Конкретно.ру.
Фото из открытых источников

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