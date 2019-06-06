БелАЗ раздавил микроавтобус в Кузбассе

5 июня БелАЗ раздавил VW Transporter на территории Кемеровской области. Информация об инциденте была размещена в соцсетях.

Автор поста о ДТП сообщил, что столкновение двух автомобилей было жестким, а также приложил фотографии с места аварии. В результате наезда многотонного грузовика микроавтобус понес тяжелые потери.

Глядя на кадры, сделанные после ДТП, можно сделать вывод, что БелАЗ наехал на микроавтобус на территории угольного разреза. О травмированных информации нет. Ведется проверка по факту ДТП, сообщает Авокадо .

Фото: vk.com Инцидент Кемерово