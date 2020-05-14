Барнаулец почти год насиловал 11-летнюю падчерицу

В Барнауле осудили 34-летнего местного жителя. Мужчина насиловал дочку своей сожительницы.
Установлено, что осужденный проживал в одной квартире с любовницей и её 11-летней дочкой. Мужчина выбирал время, когда сожительницы нет дома, и насиловал маленькую девочку. Продолжалось это целый год.
Чтобы падчерица никому не рассказала о деяниях отчима, мужчина угрожал девочке. Так, он обещал убить её мать, если кто-то узнает об их связи. Однако тайне суждено было стать явью.
Когда чудовищное преступление вскрылось, в отношении мужчины завели уголовное дело. Суд приговорил насильника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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