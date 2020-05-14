Автоледи разбила Mercedes за 13 миллионов рублей

Автоледи разбила дорогой Mercedes AMG S63. Автомобиль сгорел дотла, а девушка-водитель, к счастью, не пострадала, пишет «Дорожный инспектор».
Всё случилось в ночь на 14 мая недалеко от посёлка Лисий Нос. На своём дорогом и мощном автомобиле девушка двигалась в сторону Петербурга. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением. Её машина вылетела с дороги и врезалась в деревья. Затем транспортное средство отшвырнуло обратно на проезжую часть.
После рокового столкновения Mercedes загорелся. Девушке-водителю повезло, она отделалась только испугом, хотя авария была очень серьёзной. Части авто разлетелись по всей округе.
Добавим, что цена за автомобиль Mercedes AMG S63 начинается от 13 миллионов.
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