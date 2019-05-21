Автобус и «Нива» столкнулись в Самаре: пострадал кондуктор

20 мая в центре Самары столкнулись автобус 37-го маршрута и внедорожник. ДТП случилось примерно в 17:00 на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской.

Согласно данным очевидцев происшествия, водитель «Нивы» решил выполнить поворот перед автобусом. Однако маневр был неудачным, общественный транспорт врезался в российский внедорожник.

По первоначальной информации, травмированным во время аварии оказался кондуктор автобуса. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает КП Самара.

Фото из открытых источников