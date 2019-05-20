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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 08:59 | Просмотров:

Астраханец убил приятеля из-за потерянной сумки с документами

48-летнего жителя Ахтубинского района Астраханской области осудили за жестокое убийство приятеля. Дело в том, что мужчина избил ногами своего знакомого.

Инцидент случился 5 февраля 2019 года. Именно в этот день осужденный повстречался со своим приятелем, в доме у которого два года назад оставил сумку с документами. Из-за потери сумки мужчины сперва поругались, а затем разразилась разборка с применение силы. Хозяин документации стал бить знакомого ногами. Удары приходились в область груди потерпевшего. В результате драки пострадавший умер в медицинском учреждении спустя 2 дня.

После смерти избитого астраханца было проведено расследование, во время которого вина 48-летнего ахтубинца бала доказана. В итоге суд назначил убийце 8 лет 1 месяц тюрьмы в качестве наказания за преступление. Эти годы мужчина проведет в ИК строгого режима, сообщает РИА Волга.

Фото из открытых источников

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