Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 5 июня 2019 08:29 | Просмотров:

9-летняя велосипедистка пострадала в ДТП в Коми

Два автомобиля столкнулись в Сыктывкаре. Из-за этого травмы получила 9-летняя девочка, которая передвигалась по городу на велосипеде.

Сообщается, что примерно в 19:15 автоледи 1990 года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, ехала по улице Димитрова со стороны улицы Старовского. Водительница затормозила на регулируемом пешеходном переходе. В это время дорожное полотно на зеленый свет пересекала несовершеннолетняя велосипедистка. Внезапно в японскую иномарку сзади врезался хэтчбек ВАЗ-2114, под управлением парня 1996 года рождения.

После столкновения «японец» сбил 9-летнюю жительницу Коми. По предварительной информации, рожденная в 2010 году велосипедистка получила ушиб грудной клетки, сообщает БНК.

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.3K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
3.4K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.2K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
2.7K
2 июня 10:27

История здания, которое принадлежало крупному рязанскому меценату
2.7K
2 июня 13:42

В Рязани отметят праздник Ураза-байрам
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.2K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.1K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.0K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
871
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
Вверх