9-летняя велосипедистка пострадала в ДТП в Коми

Два автомобиля столкнулись в Сыктывкаре. Из-за этого травмы получила 9-летняя девочка, которая передвигалась по городу на велосипеде.

Сообщается, что примерно в 19:15 автоледи 1990 года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, ехала по улице Димитрова со стороны улицы Старовского. Водительница затормозила на регулируемом пешеходном переходе. В это время дорожное полотно на зеленый свет пересекала несовершеннолетняя велосипедистка. Внезапно в японскую иномарку сзади врезался хэтчбек ВАЗ-2114, под управлением парня 1996 года рождения.

После столкновения «японец» сбил 9-летнюю жительницу Коми. По предварительной информации, рожденная в 2010 году велосипедистка получила ушиб грудной клетки, сообщает БНК .

Фото: ГИБДД по Сыктывкару