9-летний мальчик угодил в больницу после наезда авто в Коми

В столице Коми автомобилист совершил наезд на несовершеннолетнего, который передвигался на велосипеде. В итоге ребенок был доставлен в больницу.

ЧП случилось примерно в 12:50 на улице Интернациональной. Автолюбитель 1992 года рождения, управляя седаном VW Jetta, выполнял выезд со дворовой территории. Он не пропустил ехавшего на велосипеде мальчика 2010 года рождения. Автомашина наехала на велосипедиста. В результате столкновения с немецким автомобилем парень получил закрытую ЧМТ, а также сотрясение головного мозга. После чего был срочно доставлен в медучреждение.

На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД. Они установили, что водитель седана 4 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. При этом за год его наказали два раза. Мужчина ездит за рулем с 2011 года, сообщает Первоисточник Сыктывкар.

Фото: volyn24.com