8-летняя девочка получила тяжелые травмы после наезда авто в Марий Эл

Серьезное ДТП с участием автомобиля и 8-летней девочки случилось вечером 23 мая в Йошкар-Оле (Марий Эл). Наезд был совершен в 17:20 на Кремлевской улице.

Ученица одной из школ марийской столицы неожиданно для водителя микроавтобуса Volkswagen Multivan выбежала на полосу движения из-за ряда стоявших на дороге транспортных средств. Вполне возможно, что ребенок сокращал путь таким образом. В итоге водитель немецкого автобуса не смог остановиться и сбил девочку. Удар был очень сильным.

Сообщается, что ребенок находится в тяжелом состоянии, получив самые серьезные травмы. По факту ЧП начата проверка, сообщает Марийская правда.

Фото: скриншот из видео