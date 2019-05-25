54-летняя женщина травмировалась в ДТП в Братске

24 мая в Братске Иркутского региона столкнулись иномарка и троллейбус. В результате ДТП пострадала невинная женщина – пассажирка общественного транспорта.

Nissan AD и пассажирский транспорт не поделили дорогу на пересечении улиц Комсомольской и Кирова. Согласно предварительным данным, 61-летний водитель легковушки не уступил дорогу троллейбусу, следовавшему по главной дороге.

В итоге травмированной оказалась 54-летняя женщина, находившаяся в салоне троллейбуса. С травмами пожилая жительница Братска была отвезена в медучреждение, сообщает ИА «ИрСити».

Фото: паблик «ДТП в Братске» ВКонтакте