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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 08:38 | Просмотров:

5 машин столкнулись в Тамбове

20 мая в Тамбове случилось массовое ДТП. Авария произошла примерно в 19:00 на Астраханском путепроводе. Участниками столкновения стали сразу пять автомобилей.

Марки попавших в аварию машин пока что неизвестны. Сообщается, что в результате массового столкновения никто травм не получил. Однако после дорожного инцидента улица, на которой случилось ЧП, оказалась парализованной из-за заторов.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются детали случившегося, сообщает Го68.

Фото: Елена Крупинина (fb.com), «Аварии Тамбов» (vk.com)

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