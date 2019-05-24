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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 15:20 | Просмотров:

5-летний ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП с фурой в Курске

23 мая на Магистральном проезде в городе Курске столкнулись малолитражка и фура. ДТП случилось примерно в 14:00.

Toyotа Yaris ехала по улице под управлением 50-летней женщины-водителя, когда в нее сзади влетел большегруз Vоlvo FH с прицепом, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В результате столкновения травмированными оказались 5-летний ребенок и 71-летняя женщина, которые находились в салоне японской малолитражки. С различными травмами их доставили в больницу, сообщает 46 тв.

Фото: ВК Автокадр_46

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