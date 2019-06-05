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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 08:19 | Просмотров:

3 человека пострадали в ДТП под Дубками

4 июня в Саратовской области случилось серьезное ДТП, из-за которого травмированными оказались три человека. Авария произошла рядом с поселком Дубки, примерно в 22:00.

Известно, что столкновение спровоцировал 27-летний водитель автомашины Mitsubishi Lancer. На третьем километре трассы Саратов – Дубки – Новая Липовка он врезался в ехавший спереди ВАЗ-2107.

В ходе ДТП травмы получили 45-летний мужчина, который в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован, а также 30-летняя женщина и мужчина 29-ти лет. По факту ЧП проводится проверка, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

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