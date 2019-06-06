13-летняя девочка пострадала при столкновении 4 авто в Тамбове

5 июня в Тамбове столкнулись три легковушки и КамАЗ. Авария произошла примерно в 16:00 неподалеку от завода «Октябрь».

Согласно данным свидетелей ЧП, массовое столкновение произошло по вине водителя иномарки Mazda. Именно он отвлекся от дороги и влетел в Ford, который затем врезался в Renault, а «француз» столкнулся с КамАЗом.

В результате массового ДТП травмированной оказалась 13-летняя девочка – пассажирка автомашины Ford. Ей оказали всю необходимую помощь, сообщает Новый век .

Фото: скриншот из видео